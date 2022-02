Basta ipocrisia | se Putin è Hitler lasciamogli il gas

Advertising

paglialunga00 : RT @Tiziana99296006: @GiuseppeConteIT @MicheleGubitosa @MariaDomenicaC4 Per la vostra ipocrisia, velocità di andare in direzione opposta in… - smilypapiking : RT @FrancoArlati: Detesto gli pseudo ambientalisti che possono permettersi di pagare bollette salate a differenza degli operai che faticano… - alessandro1846 : RT @xgthk_______Tt8: @RomaNoGreenPass Vero, verissimo, questa è l'ipocrisia di tutti. Èlite, italiani, tutti!. Anziché unirci contro tutti… - FrancoArlati : Detesto gli pseudo ambientalisti che possono permettersi di pagare bollette salate a differenza degli operai che fa… - garro78 : @alinomilan @acmilan Preferisco lui che l'ipocrisia di certe dichiarazioni. Preferirei anche di più 'a Si l'ha pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta ipocrisia

AreaNapoli.it

...per sciogliere i trombi (l'eparina nei casi di malattia più avanzata e grave di solito non). ... Siamo stati catapultati in un colossale Festival dell': 'non c'è nessuno che dubiti di ......pubblici europei mantengano le loro posizioni è un'inaccettabile se esse sono state conquistate grazie allo strumento delle "porte girevoli". Il ricorso alle sanzioni è utile ma non. ...Dire che attraverso ciò che pagano per l’importazione del gas russo Italia e Germania finanziano, indirettamente, la guerra criminale di Putin, è una pura realtà. Certo, sono numerosi i Paesi che comp ...La partita contro la Lazio è la più importante per restare in scia scudetto. Non basta non perdere, il Napoli deve puntare in alto per tenere vivo il sogno. Se poi manca carattere si rischia di ...