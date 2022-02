Bassetti: “Mai preso un solo euro per andare in tv” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matteo Bassetti non ha “mai percepito nessun compenso” per essere ospite di trasmissioni televisive. “Lo ribadisco: non un singolo euro, anzi ci ho anche rimesso molto della mia vita privata e della mia tranquillità visto che i collegamenti li ho fatti la sera nel mio tempo libero”. Così all’Adnkronos il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova, torna sulle polemiche per i compensi dei virologi ‘star’ in tv. “Questi due anni li ho presi come spirito di servizio, visto che il mio lavoro è anche quello di professore universitario e un docente ha anche la terza missione ovvero parlare alla gente – rimarca Bassetti – e quale strumento migliore della tv per parlare alle persone di una pandemia. L’ho fatto spiegando il virus e cosa fare per affrontarlo”. Sul futuro l’infettivologo ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matteonon ha “mai percepito nessun compenso” per essere ospite di trasmissioni televisive. “Lo ribadisco: non un singolo, anzi ci ho anche rimesso molto della mia vita privata e della mia tranquillità visto che i collegamenti li ho fatti la sera nel mio tempo libero”. Così all’Adnkronos il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova, torna sulle polemiche per i compensi dei virologi ‘star’ in tv. “Questi due anni li ho presi come spirito di servizio, visto che il mio lavoro è anche quello di professore universitario e un docente ha anche la terza missione ovvero parlare alla gente – rimarca– e quale strumento migliore della tv per parlare alle persone di una pandemia. L’ho fatto spiegando il virus e cosa fare per affrontarlo”. Sul futuro l’infettivologo ...

