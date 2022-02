Basket, Italia-Islanda: i 12 azzurri convocati per la qualificazione ai Mondiali (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Italia affronterà l’Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket. La nostra Nazionale, reduce dalla sconfitta patita due giorni fa in trasferta dopo due supplementari, cercherà un pronto riscatto per continuare a restare in corsa. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 27 febbraio (ore 20.30) a Bologna e sono obbligati a vincere per continuare a inseguire il sogno di partecipare alla rassegna iridata. Il CT Meo Sacchetti ha definito quali saranno i dodici uomini a sua disposizione. L’ultimo taglio è Matteo Imbrò. Amedeo Della Valle, Niccolò Mannion e Diego Flaccadori saranno affiancati da Stefano Tonut, Paul Biligha, Amedeo Tessitori, Matteo Spagnolo, Raphael Gaspardo, Michele Vitali, Davide Alviti, Nicola Akele, Alessandro Pajola. Di seguito i dodici azzurri per la ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) L’affronterà l’nelle qualificazioni ai2023 di. La nostra Nazionale, reduce dalla sconfitta patita due giorni fa in trasferta dopo due supplementari, cercherà un pronto riscatto per continuare a restare in corsa. Gliscenderanno in campo domenica 27 febbraio (ore 20.30) a Bologna e sono obbligati a vincere per continuare a inseguire il sogno di partecipare alla rassegna iridata. Il CT Meo Sacchetti ha definito quali saranno i dodici uomini a sua disposizione. L’ultimo taglio è Matteo Imbrò. Amedeo Della Valle, Niccolò Mannion e Diego Flaccadori saranno affiancati da Stefano Tonut, Paul Biligha, Amedeo Tessitori, Matteo Spagnolo, Raphael Gaspardo, Michele Vitali, Davide Alviti, Nicola Akele, Alessandro Pajola. Di seguito i dodiciper la ...

