Barù, strana coincidenza con Jessica: fan senza parole, cosa vuol dire? (Di sabato 26 febbraio 2022) I Jerù hanno scovato una strana coincidenza che riguarda Barù su Jessica. Tutto ruota su un termine pronunciato in determinati momenti. Ecco di cosa si tratta. Questa ultima parte del Grande Fratello Vip è stata fortemente caratterizzata dalla questione Barù e Jessica. Una situazione che ha innescato una reazione social davvero inaspettata. Ed ha portato gli utenti del web a ritagliare uno spazio dedicato a loro tramite l’hashtag Jerù. Fonte Screen TvSui social, la coppia Barù e Jessica piace e non poco. Per questo motivo, l’attenzione è davvero massima su ogni situazione che riguardano loro. L’attività è davvero impressionane, si pensi che molti hanno parlato dei Jerù anche in chiave Netflix. cosa ... Leggi su chenews (Di sabato 26 febbraio 2022) I Jerù hanno scovato unache riguardasu. Tutto ruota su un termine pronunciato in determinati momenti. Ecco disi tratta. Questa ultima parte del Grande Fratello Vip è stata fortemente caratterizzata dalla questione. Una situazione che ha innescato una reazione social davvero inaspettata. Ed ha portato gli utenti del web a ritagliare uno spazio dedicato a loro tramite l’hashtag Jerù. Fonte Screen TvSui social, la coppiapiace e non poco. Per questo motivo, l’attenzione è davvero massima su ogni situazione che riguardano loro. L’attività è davvero impressionane, si pensi che molti hanno parlato dei Jerù anche in chiave Netflix....

Ultime Notizie dalla rete : Barù strana GFVip 6, il fantasma di Miriana Trevisan e la finta fuga di Davide Silvestri: la strana notte nella casa Davide gli ha chiesto di reggergli il gioco, mentre Alessandro e Barù non sembravano altrettanto divertiti, vista l'ora forse avrebbero preferito dormire senza essere svegliati.

'C'è un'entità in Casa': Miriana Trevisan ha visto un fantasma al GF Vip? Miriana Trevisan e la strana entità al GF Vip Non è la prima volta che i Vipponi evidenziano ...😂👍🖖 #gfvip #barulibero pic.twitter.com/RqKtuQ3crq ? BARÙ LIBERO team FRARÙ (@...

