Barbara D'Urso, il dolore per il grave lutto: 'Sarai sempre nel mio cuore' (Di sabato 26 febbraio 2022) grave lutto per Pomeriggio 5. E' morto Gianni Tramontano, storico autore della trasmissione di Barbara D'Urso . Ed è stata proprio lei a comunicarlo in diretta ieri: 'Volevo salutare insieme a voi un ...

