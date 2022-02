Bambino nato dal marito morto due anni fa, il cestista Attilio Pierini. La mamma: “E’ un miracolo” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Quando da grande si guarderà allo specchio, vedrà suo padre. E io oggi guardando lei mi vedo lui accanto. È davvero uguale uguale. Per me è il regalo più grande e mi auguro che mia figlia sarà felice di essere venuta al mondo. Anche se suo padre non potrà mai abbracciarlo”. Così in un’intervista a ‘Repubblica’ Francesca Polli, moglie del cestista Attilio Pierini, morto a 39 anni il 23 giugno 2020 in un tragico incidente stradale, parla di Vittoria, “la loro bambina che avevano invano cercato di avere nei primi anni di matrimonio per poi imboccare la strada della fecondazione assistita, nata l’8 febbraio scorso da uno degli embrioni che Francesca e Attilio avevano congelato” si legge. La moglie di Attilio Pierini, Francesca: “Abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) “Quando da grande si guarderà allo specchio, vedrà suo padre. E io oggi guardando lei mi vedo lui accanto. È davvero uguale uguale. Per me è il regalo più grande e mi auguro che mia figlia sarà felice di essere venuta al mondo. Anche se suo padre non potrà mai abbracciarlo”. Così in un’intervista a ‘Repubblica’ Francesca Polli, moglie dela 39il 23 giugno 2020 in un tragico incidente stradale, parla di Vittoria, “la loro bambina che avevano invano cercato di avere nei primidi matrimonio per poi imboccare la strada della fecondazione assistita, nata l’8 febbraio scorso da uno degli embrioni che Francesca eavevano congelato” si legge. La moglie di, Francesca: “Abbiamo ...

