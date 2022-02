Balneari – La Lega incontra le associazioni per migliorare il testo (Di sabato 26 febbraio 2022) Balneari – Lega, mercoledì incontro con associazioni del settore per migliorare il testo – “Abbiamo ricevuto l’emendamento firmato dal governo che riguarda la direttiva Bolkestein e, al fine di tutelare le imprese, le loro attività e gli investimenti e perfezionare il testo, mercoledì prossimo saranno convocati i rappresentanti del settore con cui il dipartimento Turismo della Lega intende confrontarsi per affrontare con loro la riforma delle concessioni”. Lo affermano in una nota i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, capo dipartimento Turismo, Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Industria a palazzo Madama e Roberto Marti, commissario regionale Puglia e Basilicata. I senatori spiegano di ritenere che “anche alla luce della necessità ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022), mercoledì incontro condel settore peril– “Abbiamo ricevuto l’emendamento firmato dal governo che riguarda la direttiva Bolkestein e, al fine di tutelare le imprese, le loro attività e gli investimenti e perfezionare il, mercoledì prossimo saranno convocati i rappresentanti del settore con cui il dipartimento Turismo dellaintende confrontarsi per affrontare con loro la riforma delle concessioni”. Lo affermano in una nota i senatori dellaGian Marco Centinaio, capo dipartimento Turismo, Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Industria a palazzo Madama e Roberto Marti, commissario regionale Puglia e Basilicata. I senatori spiegano di ritenere che “anche alla luce della necessità ...

Advertising

LavoroLazio_com : Balneari, Lega: mercoledì incontro con associazioni settore per migliorare testo “Abbiamo ricevuto l’emendamento… - PoliticaNewsNow : Balneari, Lega: mercoledì incontro con associazioni settore per migliorare testo - rotre54 : Tutti sinceri democratici e a favore di #sanzioni pesanti. Ma col culo degli altri. #ristoratori #Balneari Ambu… - Carmencita9952 : RT @giuseppetp55: A #Sabaudia arrestata assieme ad altri 16 tra dipendenti e imprenditori balneari,per corruzione e tanto altro,la Sindaca… - raffanchio : RT @MovArtGarbaMi: Arrestata la sindaca di #Sabaudia #Gervasi per reati legati alle concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari Po… -