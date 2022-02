Azione | Renzi | ' Calenda ha sindrome benificiario rancoroso'

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Benchèviva ladel beneficiario, come la chiamava Andreaotti, voi non mi sentirete dire mezza parola male di Carlo, ma sempre contro l'amministrdi Raggi che è stato un disastro per Roma". Così Matteoall'assemblea nazionale Iv.

Advertising

elio_vito : Post della buonanotte. Renzi esce dal Pd e fonda ItaliaViva Calenda esce dal Pd e fonda Azione ItaliaViva litiga co… - ilfoglio_it : Raggi ha fatto saltare l'intesa tra Azione e Italia Viva. Dopo la nomina dell'ex sindaca a capo della commissione E… - Adnkronos : #Renzi: 'La Cassazione per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze'. - HenryBrubaker2 : @avvbenedetto @matteorenzi @ItaliaViva Azione si è intestata l'erdità di Piero Calamandrei e Nello Rosselli, Renzi… - TV7Benevento : Azione: Calenda a Renzi, 'no a polemiche da cortile, ora cose più importanti' - -

Ultime Notizie dalla rete : Azione Renzi

Il Sannio Quotidiano

... fondato dall'imprenditore italiano Vincenzo Trani, in risposta all'militare russa. Probabilmente ben pochi conoscevano questa carica, comunqueha lasciato la posizione con effetto ...Archiviato il provvedimento a Attilio Fontana per i 5 milioni in Svizzerasi dimette dal ... POLITICA Carlo Calenda eletto segretario di. Letta insiste nel progetto di allargare il campo e ...come la chiamava Andreaotti, voi non mi sentirete dire mezza parola male di Carlo Calenda, ma sempre contro l'amministrazione di Raggi che è stato un disastro per Roma". Così Matteo Renzi ...Roma, 26 feb. "Direi che in questo momento, Matteo Renzi, ci sono cose più rilevanti di queste polemiche da cortile. Buona assemblea". Così Carlo Calenda su twitter rispondendo ad alcune affermazioni ...