Avellino-Catania rinviata per neve | tutti gli aggiornamenti

Il match di Serie C tra Avellino e Catania è ufficialmente rinviato. Allo stadio Partenio-Lombardi la neve è scesa in maniera troppo copiosa negli ultimi minuti. Così il direttore di gara, Alessandro Di Graci di Como, ha deciso di non far nemmeno iniziare la gara, inizialmente prevista per le 14:30. Adesso, dopo pochissimi minuti, la gara è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

