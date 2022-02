Avellino-Catania posticipata: salta la partita del campionato di Serie C (Di sabato 26 febbraio 2022) La sfida del campionato di Serie C tra Avellino e Catania, valida per la nuova giornata è stata posticipata a data da destinarsi. La stagione è entrata nella fase calda, le due squadre sono state protagonista di un percorso altalenante. L’Avellino è in piena zona playoff e spera in un buon piazzamento, il Catania è più vicino alla zona playout e dovrà mantenere la categoria. La partita è stata posticipata. Il motivo? L’improvvisa perturbazione che ha investito la Campania ha condizionato il match, l’abbondante nevicata ha obbligato il direttore di gara a rinviare il match. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 febbraio 2022) La sfida deldiC tra, valida per la nuova giornata è stataa data da destinarsi. La stagione è entrata nella fase calda, le due squadre sono state protagonista di un percorso altalenante. L’è in piena zona playoff e spera in un buon piazzamento, ilè più vicino alla zona playout e dovrà mantenere la categoria. Laè stata. Il motivo? L’improvvisa perturbazione che ha investito la Campania ha condizionato il match, l’abbondante nevicata ha obbligato il direttore di gara a rinviare il match. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : #AvellinoCatania non si gioca: salta la partita del campionato di #SerieC - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Rinviato per neve il match tra Avellino e Catania - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE C - Rinviato per neve il match tra Avellino e Catania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Rinviato per neve il match tra Avellino e Catania - apetrazzuolo : SERIE C - Rinviato per neve il match tra Avellino e Catania -