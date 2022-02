Auto full hybrid - I modelli disponibili in Italia nel 2022 - FOTO GALLERY (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando si parla di Auto ibride, si pensa spesso a loro, le full hybrid. La tecnologia di queste vetture prevede la presenza di almeno un'unità elettrica capace di muovere la vettura - per brevi tratti - anche quando il motore termico è spento, a tutto vantaggio dell'efficienza. Per ricaricare la batteria del sistema ibrido, tuttavia, non è presente una presa esterna: l'elettricità viene recuperata nei rallentamenti e in frenata. Vari schemi. Non tutte le full hybrid adottano lo stesso schema di funzionamento, che può essere in parallelo, in serie o "misto". Nel primo caso, il motore termico e quello elettrico possono muovere le ruote della vettura, da soli o insieme. Nel secondo, la propulsione viene garantita dalla sola unità elettrica, con l'endotermico che viene utilizzato solo per per produrre la ... Leggi su quattroruote (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando si parla diibride, si pensa spesso a loro, le. La tecnologia di queste vetture prevede la presenza di almeno un'unità elettrica capace di muovere la vettura - per brevi tratti - anche quando il motore termico è spento, a tutto vantaggio dell'efficienza. Per ricaricare la batteria del sistema ibrido, tuttavia, non è presente una presa esterna: l'elettricità viene recuperata nei rallentamenti e in frenata. Vari schemi. Non tutte leadottano lo stesso schema di funzionamento, che può essere in parallelo, in serie o "misto". Nel primo caso, il motore termico e quello elettrico possono muovere le ruote della vettura, da soli o insieme. Nel secondo, la propulsione viene garantita dalla sola unità elettrica, con l'endotermico che viene utilizzato solo per per produrre la ...

