Atletica oggi, Campionati Italiani Indoor: orari 26 febbraio, programma, tv, streaming, big in gara (Di sabato 26 febbraio 2022) oggi sabato 26 febbraio va in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2022 di Atletica leggera. A ospitare la competizione sarà il PalaIndoor di Ancona: Si assegnano i primi tricolori di questo intenso fine settimana, che si preannuncia decisamente spettacolare e che rappresenta una tappa cruciale di avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel fine settimana del 18-20 marzo. Riflettori puntati sui 60 ostacoli con Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo. Da non perdere il salto triplo col duello tra Darya Derkach e Ottavia Cestonaro, si preannuncia fermento sui 1500 metri, nel salto in alto non ci sarà Gianmarco Tamberi, da seguire con attenzione anche i 400 metri. Di seguito il calendario completo, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022)sabato 26va in scena la prima giornata dei2022 dileggera. A ospitare la competizione sarà il Paladi Ancona: Si assegnano i primi tricolori di questo intenso fine settimana, che si preannuncia decisamente spettacolare e che rappresenta una tappa cruciale di avvicinamento ai Mondiali, ina Belgrado (Serbia) nel fine settimana del 18-20 marzo. Riflettori puntati sui 60 ostacoli con Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo. Da non perdere il salto triplo col duello tra Darya Derkach e Ottavia Cestonaro, si preannuncia fermento sui 1500 metri, nel salto in alto non ci sarà Gianmarco Tamberi, da seguire con attenzione anche i 400 metri. Di seguito il calendario completo, ...

Advertising

furgeTX : @milan_corner @saIva___ Io vedo altre partite mi sa, leggo pagelle che danno palma di migliore in campo a tonali e… - heetaernal : in tutto ciò oggi mentre mi stavo allenando proprio sul campo di atletica è atterrato l’elicottero come prova per q… - ComuneAncona : Dalle mostre all'atletica ai concerti. Ecco gli eventi del #weekend Oggi - Ardam320 : RT @diavoletta78_: Oggi mi sento atletica???? - TeleOccidente : New York, addio a Claudio Delli Carpini: Giardinello, America Oggi e atletica italiana in lutto (Video) -… -