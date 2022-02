Atletica, Campionati Italiani Indoor: risultati prima giornata. Gerevini da record, Dal Molin brilla, Di Lazzaro batte Bogliolo (Di sabato 26 febbraio 2022) Ad Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera. Lo squillo è tutto di Sveva Gerevini, che ha ritoccato il suo record italiano nel pentathlon. Per il resto pochi riscontri di grande rilievo a livello prestazionale, in attesa dei preannunciati botti di domenica: Marcell Jacobs sarà chiamato a incantare sui 60 metri, battaglia totale nel getto del peso con Zane Weir e Nick Ponzio che sfidano Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino cercherà riscatto nel salto in lungo, Zaynab Dosso vuole illuminare sui 60 metri. Di seguito tutti i risultati delle gare di oggi (sabato 26 febbraio). Atletica, Sveva Gerevini ritocca il record italiano nel ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Ad Ancona è andata in scena ladeidileggera. Lo squillo è tutto di Sveva, che ha ritoccato il suoitaliano nel pentathlon. Per il resto pochi riscontri di grande rilievo a livello prestazionale, in attesa dei preannunciati botti di domenica: Marcell Jacobs sarà chiamato a incantare sui 60 metri, battaglia totale nel getto del peso con Zane Weir e Nick Ponzio che sfidano Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino cercherà riscatto nel salto in lungo, Zaynab Dosso vuole illuminare sui 60 metri. Di seguito tutti idelle gare di oggi (sabato 26 febbraio)., Svevaritocca ilitaliano nel ...

