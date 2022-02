Atletica, Campionati Assoluti indoor Ancona 2022: risultati prima giornata, Dal Molin vince i 60 ostacoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Va in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2022 di Ancona, che hanno assegnato i primi titoli nella giornata di sabato 26 febbraio. Uno dei temi centrali di oggi era rappresentato dai 60 ostacoli, dove al maschile Paolo Dal Molin ha rispettato il pronostico vincendo in 7.61 davanti a Fofana: dopo il 7.56 della batteria Dal Molin parte piuttosto male, come da lui stesso ammesso, ma regola comunque la concorrenza in vista del Mondiale di Belgrado in programma tra un mese. Al femminile invece viene battuta Luminosa Bogliolo, apparsa non al meglio e seconda alle spalle di Di Lazzaro, che si impone con 8.18. RIVIVI IL LIVE DELLE GARE La ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Va in archivio ladeiItalianidi, che hanno assegnato i primi titoli nelladi sabato 26 febbraio. Uno dei temi centrali di oggi era rappresentato dai 60, dove al maschile Paolo Dalha rispettato il pronosticondo in 7.61 davanti a Fofana: dopo il 7.56 della batteria Dalparte piuttosto male, come da lui stesso ammesso, ma regola comunque la concorrenza in vista del Mondiale di Belgrado in programma tra un mese. Al femminile invece viene battuta Luminosa Bogliolo, apparsa non al meglio e seconda alle spalle di Di Lazzaro, che si impone con 8.18. RIVIVI IL LIVE DELLE GARE La ...

