Atalanta | Malinovskyi ceduto a 30 milioni | si trasferisce a Milano

Leggi su goalnews

(Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Secondo alcune indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino l'attaccante dell', Aleksandar. Il giocatore classe 1997, in prestito all'Olympic di Kiev, piace molto a Gennaro Gattuso che lo vorrebbe portare agià a gennaio.? Protagonista della doppietta di giovedì scorso all'Olympiacos è stato l'ucraino Ruslan Malinovsky, che ha trascinato l'al secondo turno di Europa League e dedicato a se stesso il gol nella guerra in casa dei connazionali. Nel frattempo, è arrivata la notizia che il Milan ha deciso di concentrarsi sull'acquisizione di Malinovsky dell'. Il talento ucraino è stato sicuramente dedicato in questa stagione, quindi ora sta attirando sempre più l'interesse dei grandi club. La sua intenzione è quella di restare in Serie A, e sarà ...