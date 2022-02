Atalanta-Leverkusen, l’opinione dei tifosi nerazzurri sui sorteggi d’Europa League (Di sabato 26 febbraio 2022) Dalla Grecia alla Germania, ma la voglia di vincere rimane sempre la stessa. Gli ottavi dell’Atalanta vedranno i nerazzurri affrontare una squadra di tutto rispetto come il Bayer Leverkusen (attualmente terza in Bundesliga): sulla carta una sfida apertissima, tra due squadre intenzionate a continuare il percorso in Europa League. Ieri l’esito dei sorteggi ha diviso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Real Madrid, Champions Il Milan pareggia in extremis, i risultati di Serie A Con Hateboer fermo ai box l’Atalanta spinge (fortemente) per prendere Zappacosta A Torino senza mediani. Riadattamenti? All’Atalanta non basterà (anche ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Dalla Grecia alla Germania, ma la voglia di vincere rimane sempre la stessa. Gli ottavi dell’vedranno iaffrontare una squadra di tutto rispetto come il Bayer(attualmente terza in Bundesliga): sulla carta una sfida apertissima, tra due squadre intenzionate a continuare il percorso in Europa. Ieri l’esito deiha diviso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni-Real Madrid, Champions Il Milan pareggia in extremis, i risultati di Serie A Con Hateboer fermo ai box l’spinge (fortemente) per prendere Zappacosta A Torino senza mediani. Riadattamenti? All’non basterà (anche ...

