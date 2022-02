Assoluti Indoor di atletica | Marcell Jacobs è atteso nei 60 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ancona – Domenica 27 febbraio, e che domenica: agliè il gran giorno di(Fiamme Oro). Oggi il campione olimpico ha provato le partenze al “Palas” di Ancona, sfruttando la pausa delle gare all’ora di pranzo, e ha scherzato insieme all’altro idolo azzurro Gianmarco Tamberi, a sua volta sui blocchi, fianco a fianco con l’oro dei 100 e della 4×100 per la gioia dei fotografi. Salutato anche dal presidente della Federazione ItalianaLeggera Stefano Mei e dal direttore tecnico Antonio La Torre, ha dato l’appuntamento alla batteria di domani: ore 16.40, la terza delle tre, in quinta corsia, con Luca Cassano (Aeronautica) all’interno (in quarta) e Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) in prima. Uomini di riferimento per le altre batterie, Giovanni Galbieri (Aeronautica) nella ...