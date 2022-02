Ascolti TV 25 febbraio, Anna Pettinelli ai Soliti Ignoti: 'Avevo indovinato subito' (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua a variare il palinsesto della Rai, almeno per quanto riguarda la fascia del Prime Time. Nella serata di venerdì 25 febbraio 2022 è saltato l'appuntamento con 'Il cantante mascherato' e al suo posto è stato trasmesso 'Il Commissario Montalbano'. Nessuna variazione, invece, per Canale 5 che ha proseguito con le vicende di 'Fosca Innocenti'. Colpiscono i dati ottenuti dai game show di mamma Rai, soprattutto quelli de L'Eredità che evidenziano un forte calo di Ascolti tv. Ai Soliti Ignoti, invece, lo spettacolo non è mancato con Anna Pettinelli. La maestra di Amici, però, ha ricevuto un'indigesta notizia sul finale! Ascolti TV 25 febbraio, nel Prime Time vince Fosca Innocenti La messa in onda de Il commissario Montalbano ha concentrato, su Rai 1, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 febbraio 2022) Continua a variare il palinsesto della Rai, almeno per quanto riguarda la fascia del Prime Time. Nella serata di venerdì 252022 è saltato l'appuntamento con 'Il cantante mascherato' e al suo posto è stato trasmesso 'Il Commissario Montalbano'. Nessuna variazione, invece, per Canale 5 che ha proseguito con le vicende di 'Fosca Innocenti'. Colpiscono i dati ottenuti dai game show di mamma Rai, soprattutto quelli de L'Eredità che evidenziano un forte calo ditv. Ai, invece, lo spettacolo non è mancato con. La maestra di Amici, però, ha ricevuto un'indigesta notizia sul finale!TV 25, nel Prime Time vince Fosca Innocenti La messa in onda de Il commissario Montalbano ha concentrato, su Rai 1, ...

