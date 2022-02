Arthur sempre più lontano dalla Juventus | il nuovo regista arriva dalla Germania

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 26 febbraio 2022) La Juve è pronta a rinnovare il suo centrocampo e per farlo deve vendere il brasiliano, con Madama che ha messo gli occhi su Lipsia. La costruzione di una grande squadra di livello non è assolutamente facile ed è molto complicata e per questo motivo bisogna stare attenti a qualsiasi offerta e occasione e lasta pensando di disfarsi diper acquistareun centrocampista davvero fortissimo.(GettyImages)Il calcio internazionale haavuto la grande opportunità di regalare tanti colpi e grosse occasioni per poter crescere e migliorare e non è un caso che spesso e volentieri ormai i colpi vengano proprio dadall’Italia. L’arroganza e la supponenza di molti ...