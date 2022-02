Armi all’Ucraina: così l'Italia e l'Occidente aiutano Zelensky (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino ha chiesto ancora più aiuti militari. Gli Usa hanno stanziato altri 350 milioni, ma resta l'incognita diplomatica sulla reazione di Mosca Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino ha chiesto ancora più aiuti militari. Gli Usa hanno stanziato altri 350 milioni, ma resta l'incognita diplomatica sulla reazione di Mosca

