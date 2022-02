Archeologia | da Castellammare a Minneapolis | rogatoria internazionale per riportare il Doriforo in Italia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 febbraio 2022) La statua deldi Policleto esposta alIstitute of Art nel Minnesota è acquisita illegalmente e deve tornare in. La procura di Torre Annunziata ha avanzato alla competente autorità americana una richiesta di assistenza giudiziariaper eseguire un decreto di confisca emesso dal gip oplontino il 18 gennaio di quest’anno. L’opera è una copia romana della scultura marmorea perduta del più grande artista del periodo classico greco vissuto tra il 460 e il 420 a.C., e proviene dagli scavi archeologici clandestini effettuati adi Stabia. Copie antiche di questa statua sono esposte in diversi musei nel mondo, compreso l’Archeologico di Napoli. Lariguarda però un’opera di eccezionale valore storico ...