Anticipazioni Amici 21 del 26/02/22: altri quattro allievi accedono al serale! (Di sabato 26 febbraio 2022) I ragazzi ammessi sono Serena, Aisha, Albe, John Erik. L'articolo proviene da Isa e Chia.

MariaDe37197314 : RT @GossipTv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ??CHRISTIAN HA BALLATO SIA NELLA GARA, SIA “IL BALLO DELLE INCERTEZZE”, MA RAIMONDO NON LO MANDA AL… - reispams : RT @effylifestyle: Ma pure amici news che lo riporta tra le anticipazioni ufficiali non ce la posso fare con sti due - vicinidiletto : RT @effylifestyle: Ma pure amici news che lo riporta tra le anticipazioni ufficiali non ce la posso fare con sti due - ParliamoDiNews : Anticipazioni Amici 21 del 26/02/22: altri quattro allievi accedono al serale! #MariaDeFilippi - effylifestyle : Ma pure amici news che lo riporta tra le anticipazioni ufficiali non ce la posso fare con sti due -