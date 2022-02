Anna Safroncik teme per il padre a Kiev: “Arruolano chiunque”. Lo sfogo dell’attrice ucraina contro la guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in ucraina sta toccando da vicino anche molte personalità del mondo dello spettacolo italiano, tra cui Anna Safroncik. L’attrice, nata a Kiev e trasferitasi in Italia a 12 anni, ha condiviso sui social tutta la sua preoccupazione per le sorti della famiglia e soprattutto del padre, che teme possa essere arruolato da un momento all’altro. Anna Safroncik preoccupata per il padre in ucraina Sono ore di angoscia per Anna Safroncik, che tramite alcune storie su Instagram si dice molto preoccupata per la situazione scoppiata in ucraina, dove l’esercito russo sta portando avanti un’invasione e cerca di rovesciare il Governo di Zelensky. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 febbraio 2022) Lainsta toccando da vicino anche molte personalità del mondo dello spettacolo italiano, tra cui. L’attrice, nata ae trasferitasi in Italia a 12 anni, ha condiviso sui social tutta la sua preoccupazione per le sorti della famiglia e soprattutto del, chepossa essere arruolato da un momento all’altro.preoccupata per ilinSono ore di angoscia per, che tramite alcune storie su Instagram si dice molto preoccupata per la situazione scoppiata in, dove l’esercito russo sta portando avanti un’invasione e cerca di rovesciare il Governo di Zelensky. ...

