Anna Safroncik e la disperazione per il padre a Kiev: “Ho paura che lo arruolano” (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli occhi blu mare di Anna Safroncik sono ucraini, l’attrice è infatti nata a Kiev, capitale dell’Ucraina, e da qualche giorno vive nel terrore. La Russia ha attaccato l’Ucraina, la guerra è scoppiata e la situazione paralizza. immobilizza chi è li ma anche chi è in Italia e che in quello stato cuscinetto ha i familiari. Anna ha voluto condividere da ieri con i suoi 583mila follower la sua preoccupazione. «Sembra surreale stare qui e non sapere realmente cosa succede la. Tutte le famiglie sono attaccate alla tv per capire cosa succede. A Kiev si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani. Le famiglie sono dentro casa e aspettano, aspettiamo tutti impotenti di fronte ai terribili eventi.» Anna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli occhi blu mare disono ucraini, l’attrice è infatti nata a, capitale dell’Ucraina, e da qualche giorno vive nel terrore. La Russia ha attaccato l’Ucraina, la guerra è scoppiata e la situazione paralizza. immobilizza chi è li ma anche chi è in Italia e che in quello stato cuscinetto ha i familiari.ha voluto condividere da ieri con i suoi 583mila follower la sua preoccupazione. «Sembra surreale stare qui e non sapere realmente cosa succede la. Tutte le famiglie sono attaccate alla tv per capire cosa succede. Asi sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani. Le famiglie sono dentro casa e aspettano, aspettiamo tutti impotenti di fronte ai terribili eventi.»...

