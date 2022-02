Angela Merkel derubata al supermercato | stava facendo la spesa quando le hanno preso il borsellino

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nelaveva la carta d’identità, la tessera bancomat, la patente e del denaro in contanti. Così il ladro deve essersi accorto subito di aver derubato. La notizia la riporta Bild: l’ex cancellieralacon la borsa attaccata al carrello e il suo borsello è sparito. E sì cheaveva con sé una guardia di scorta. La 67enne si trovava nel quartiere Charlottenburg. Pare stesse comparando anche del vino italiano, cosa che è solita fare a giudicare dai tweet che la immortalano nelle corsie delha denunciato subito il borseggiatore al più vicino commissariato. La polizia non ha confermato il nome, solo che era “appena stata fatta una denuncia da una signora di 67 anni”, ma i ...

Angela Merkel può essere la migliore portavoce della coalizione Ue - Nato; non so se accetterebbe, ma perlomeno le venga chiesto. Perché ai tavoli della trattativa bisogna potersi presentare con una ...
Angela Merkel protagonista di uno spiacevole accadimento, l'ex Cancelliera tedesca è stata derubata del suo portafoglio in un supermercato di Berlino.