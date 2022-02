Ana Mena ha riso di Francesco Monte? La cantante spiega cosa è successo

Leggi su biccy

(Di sabato 26 febbraio 2022) Anaoggi è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin che, da brava intervistatrice, le ha fatto una domanda su. L’ex tronista, come già sappiamo, non ha mai visto di buon occhio il fatto che unastraniera venisse presa al suo posto al Festival di Sanremo. Quando, archiviata la delusione per il Festival di Sanremo, ha partecipato ad Una Voce Per San Marino per rappresentare il piccolo stato all’Eurovision Song Contest, Ana– durante la sua esibizione – ha pubblicato su Twitter una risata. In molti hanno creduto che la risata dellafosse riferita all’esibizione di, ma lei questo lo ha categoricamente smentito. “Non ho visto...