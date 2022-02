Amici 21 spoiler, anticipazioni registrazione: 4 allievi al Serale, chi sono (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, sabato 26 febbraio, si è svolta la registrazione della nuova puntata di Amici 21 che vedremo nel pomeriggio di domenica 27 febbraio. Nel corso dell’appuntamento con il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, stando a quanto reso noto dal portale Quellochetuttivoglionosapere.it, altri allievi della Scuola televisiva hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, sabato 26 febbraio, si è svolta ladella nuova puntata di21 che vedremo nel pomeriggio di domenica 27 febbraio. Nel corso dell’appuntamento con il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, stando a quanto reso noto dal portale Quellochetuttivoglionosapere.it, altridella Scuola televisiva hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 21 spoiler, anticipazioni registrazione: 4 allievi al Serale, chi sono #amici21 #amicispoiler - M0nsterYay_ : Ma perché negli spoiler di amici si parla di Christian e Nunzio non sono stati eliminati? - tropparobaraga : AMICI SPOILER christian non riesce a ballare bene e dice che ha bisogno di fare un cin cin col succo all'ace con il… - melsynkk_ : // amici spoiler spero stia bene :( - biebvgomez : sappiate che tra poco vi blocco tutti con sti spoiler di amici,i DONT care purché davvero zero rispetto, figa un gi… -