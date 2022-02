Amici 21 Daily | anticipazioni 26 febbraio 2022 | spoiler pomeridiano | news e riassunto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tra poche ore andrà in onda un nuovo appuntamento con, nella versione. Nella puntata di oggi, sabato 26, scopriremo quali saranno gli allievi, tra ballerini e cantanti, ad essere eliminati immediatamente dalla scuola di. Ecco le26Si inizierà con le esibizioni dei cantanti. Il primo sarà LDA, che interpreterà una cover del brano di Ultimo, Buongiorno vita. Dopo si esibirà Calma, con l’inedito Rimmel. In fine canteranno Aisha e per ultimo Crytical. Il giudice speciale per il canto sarà Charlie Rapino.Seguiranno poi le esibizioni dei ballerini. Il primo sarà Nunzio, che fa riferimento al maestro Todaro. Dopodiché toccherà a Leonardo danzare sul palco. In fine sarà il turno del ...