Allentate dopo 4 mesi le misure per proteggere gli anziani dal Covid | possono tornare all' esterno gli ospiti della casa di riposo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allentate dopo

corriereadriatico.it

CINGOLI -quattro mesi gli ospiti della casa di riposo 'Foltrani - Filati' possono uscire per un tempo limitato, due ore al mattino e due ore al pomeriggio. Possono usufruire di questo nuovo orario le ...Risultato?dieci mesi di negoziati le misure sono state. Lo stesso è stato fatto per le sanzioni sulla sua società automobilistic, la Gaz, che aveva una Joint venture con la tedesca ...CINGOLI - Dopo quattro mesi gli ospiti della casa di riposo “Foltrani-Filati” possono uscire per un tempo limitato, due ore al mattino e due ore al pomeriggio. Possono usufruire di ...È disponibile da oggi in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali “ROCK BELIEVER”, il nuovo album degli SCORPIONS (https://scorpions.lnk.to/RockBeliever), band con 18 album di studio pubblic ...