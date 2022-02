Allarme per il gas in Italia in seguito alla guerra in Ucraina. La nota del Ministero. Primo step su tre (Di domenica 27 febbraio 2022) I rischi per l'Italia, determinati dall'invasiuone dell'Ucraina da parte della Russia, sono alti. E siamo già al dunque: il Ministero della Transizione Ecologica, Autorità competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas natuirale, ha dichiarato lo stato di pre-allarme L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) I rischi per l', determinati dall'invasiuone dell'da parte della Russia, sono alti. E siamo già al dunque: ildella Transizione Ecologica, Autorità competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas natuirale, ha dichiarato lo stato di pre-L'articolo proviene da Firenze Post.

