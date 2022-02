Allarme federazione agenti commercio per l’aumento continuo dei costi dei carburanti (Di sabato 26 febbraio 2022) La situazione è ancora più evidente nella provincia di Como, dove la vicina Svizzera fa ulteriormente lievitare i prezzi di benzina e gasolio La “tempesta perfetta”, così l’ha definita Alberto Petranzan, presidente di Fnaarc, la federazione di categoria aderente a Confcommercio: “Siamo ancora molto distanti dai livelli pre-pandemia del 2019 e l’unica ripresa vera che stiamo registrando, purtroppo, è quella dei costi”. agenti e rappresentanti di commercio hanno nell’auto il loro “ufficio”, con una media annua di oltre 60mila chilometri percorsi, ed il rincaro dei carburanti, e dei costi in generale, sta mettendo in serie difficoltà la categoria e rischia di stroncare sul nascere la ripresa. “L’incremento dei costi per gli agenti è di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 26 febbraio 2022) La situazione è ancora più evidente nella provincia di Como, dove la vicina Svizzera fa ulteriormente lievitare i prezzi di benzina e gasolio La “tempesta perfetta”, così l’ha definita Alberto Petranzan, presidente di Fnaarc, ladi categoria aderente a Conf: “Siamo ancora molto distanti dai livelli pre-pandemia del 2019 e l’unica ripresa vera che stiamo registrando, purtroppo, è quella dei”.e rappresentanti dihanno nell’auto il loro “ufficio”, con una media annua di oltre 60mila chilometri percorsi, ed il rincaro dei, e deiin generale, sta mettendo in serie difficoltà la categoria e rischia di stroncare sul nascere la ripresa. “L’incremento deiper gliè di ...

