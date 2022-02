Alfonso Signorini sbotta contro i concorrenti del GF Vip: “Mancanza di educazione” cosa è successo (VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) La puntata del 24 febbraio del GF Vip è stata contraddistinta dall’uscita di scena di Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini non ha gradito il comportamento assunto dai alcuni concorrenti. Nello specifico, la donna ha deciso di andare via senza salutare alcune persone. Queste ultime, però, hanno avuto la possibilità di mostrarsi superiori andando comunque in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 26 febbraio 2022) La puntata del 24 febbraio del GF Vip è stata contraddistinta dall’uscita di scena di Katia Ricciarelli enon ha gradito il comportamento assunto dai alcuni. Nello specifico, la donna ha deciso di andare via senza salutare alcune persone. Queste ultime, però, hanno avuto la possibilità di mostrarsi superiori andando comunque in L'articolo proviene da KontroKultura.

LaMammaN1 : - annangela_a : RT @Mario24782775: Questa non solo deve baciare il culo a Signorini per l'opportunità avuta ma sputa anche nel piatto dove mangia #gfvip #s… - Mario24782775 : Questa non solo deve baciare il culo a Signorini per l'opportunità avuta ma sputa anche nel piatto dove mangia… - Judith39749038 : @dvLutapiedra @GrandeFratello Urlare a delle donne,umiliarle, zittirle,negarle loro la parola! Ma come si permette?… - LetiziaBattilo1 : Alfonso signorini e Katia ricciarelli sono il peccato e la vergogna -