Alba Parietti, la FOTO che strazia il cuore: “Come potreste mai accettarlo” (Di sabato 26 febbraio 2022) Alba Parietti e il post che ha commosso tutti sui social: “Come potete permettere una cosa del genere?” Alba Parietti è uno dei personaggi più amati del mondo del web.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 26 febbraio 2022)e il post che ha commosso tutti sui social: “potete permettere una cosa del genere?”è uno dei personaggi più amati del mondo del web.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ZIMBELLO80 : #FAIRYSPACE alba parietti vs mrt - inarteziogio : La riproduzione casuale di Spotify mi ha proposto Zitti e buoni e Alba Parietti si è impossessata di me. - bauhaus_19 : RT @lory12345678901: @AzzurraBarbuto @LucaOgliari4 Se penso che ti ho: Lusingata, difesa, esaltata, segnalata come la miglior giornalista d… - lory12345678901 : @AzzurraBarbuto @LucaOgliari4 Se penso che ti ho: Lusingata, difesa, esaltata, segnalata come la miglior giornalist… - RossEleven : @2021Reinvictus @StefanoColetta2 Daiiiii lo devono far diventare il nuovo Hitler in un programma buono per dare ric… -