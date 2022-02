AL LR VICENZA BASTA IL GOL DI DA CRUZ NEL PRIMO TEMPO (Di sabato 26 febbraio 2022) LR VICENZA – PORDENONE 1-0 GOL: 14? pt Da CRUZ. LR VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin (1? st Cappelletti), Brosco, De Maio, Crecco (49? st Padella); Cavion, Bikel (1? st Zonta); Dalmonte, Da CRUZ, Giacomelli (18? st Ranocchia) (22? st Mancini); Teodorczyk. A disp.: Grandi, Morello, Maggio, Sandon, Djibril, Alessio. All. Brocchi. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni, Barison, Bassoli, Perri (37? st Vokic); Zammarini (12? st Torrasi), Pasa (27? st Deli), Lovisa; Cambiaghi; Candellone (12? st Di Serio), Mensah (27? st Iacoponi). A disp.: Bindi, El Kaouakibi, Sabbione, Pellegrini, Anastasio, Valietti, Dalle Mura. All. Marchetto. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo, assistenti Grossi di Frosinone e Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale Caldera di Como. Var: Piccinini di Forlì. Avar: Rossi C. di La Spezia. NOTE: ... Leggi su udine20 (Di sabato 26 febbraio 2022) LR– PORDENONE 1-0 GOL: 14? pt Da. LR(4-2-3-1): Contini; Bruscagin (1? st Cappelletti), Brosco, De Maio, Crecco (49? st Padella); Cavion, Bikel (1? st Zonta); Dalmonte, Da, Giacomelli (18? st Ranocchia) (22? st Mancini); Teodorczyk. A disp.: Grandi, Morello, Maggio, Sandon, Djibril, Alessio. All. Brocchi. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni, Barison, Bassoli, Perri (37? st Vokic); Zammarini (12? st Torrasi), Pasa (27? st Deli), Lovisa; Cambiaghi; Candellone (12? st Di Serio), Mensah (27? st Iacoponi). A disp.: Bindi, El Kaouakibi, Sabbione, Pellegrini, Anastasio, Valietti, Dalle Mura. All. Marchetto. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo, assistenti Grossi di Frosinone e Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale Caldera di Como. Var: Piccinini di Forlì. Avar: Rossi C. di La Spezia. NOTE: ...

Advertising

udine20 : AL LR VICENZA BASTA IL GOL DI DA CRUZ NEL PRIMO TEMPO - - tafferugli : @cheppallee @Inter @LRVicenza Basta tifare solo Vicenza, e la vita diventa più semplice - cheppallee : @tafferugli @Inter @LRVicenza ?????? guarda non so cosa sia successo all’Inter ma mi cadono le braccia a guardare le p… - Renato65497671 : RT @Renato65497671: VON DER LYEN senta cosa dicono i russi che vivono qui a Vicenza, PUTIN e CINA ASSIEME non rovescieranno con le bombe… - Renato65497671 : VON DER LYEN senta cosa dicono i russi che vivono qui a Vicenza, PUTIN e CINA ASSIEME non rovescieranno con le bo… -