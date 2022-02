Affari Tuoi Formato Famiglia stasera su Rai 1 sabato 26 febbraio | gli ospiti

(Di sabato 26 febbraio 2022)torna il Gioco dei Pacchi con Amadeus in conduzione da26su Rai 1su Rai 1262022 la seconda, anche in streaming su Rai Play, a partire dalle 20:35 subito dopo il Tg. Evitando così un Amadeus che dà la linea a se stesso con un salto tra i Soliti Ignori e. Il gioco dei pacchi è tornato in una nuova versione e dopo quella matrimoniale condotta da Carlo Conti, stavolta giocano le famiglie. Affiancato da Giovanna Civitillo, Amadeus accompagna gli spettatori in due partite di...

Per la prima serata in tv, sabato 26 febbraio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di "Affari Tuoi formato famiglia", condotto da Amadeus. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di ...Secondo appuntamento, sabato 26 febbraio, alle 20.35, su Rai 1, con "Affari Tuoi - Formato Famiglia", la nuova versione del celebre gioco dei pacchi condotto per la prima volta da Amadeus, con la part ...