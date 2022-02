Affari tuoi Formato Famiglia stasera in tv 26 febbraio | ospiti e anticipazioni

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022)va in ondain tv sabato 262022 in prima serata su Rai 1 condotto da Amadeus. Scopridella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Secondo appuntamento, sabato 26, alle 20.35, su Rai 1, con “”, la nuova versione del celebre gioco dei pacchi condotto per la prima volta da Amadeus, con la partecipazione di Giovanna Civitillo. Protagonisti del game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, saranno i concorrenti e le loro famiglie, che giocheranno nelle due partite previste nel corso della serata, durante la quale non mancheranno momenti di musica e ...