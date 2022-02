Achille Lauro all’Eurovision, battutaccia di Ezio Greggio: bagarre social! (Di sabato 26 febbraio 2022) Ezio Greggio contro Achille Lauro, durante la puntata di Striscia La Notizia. Duro botta e risposta a suon di ‘comunicati social’: “Programma vecchio e per vecchi” Ennesime critiche nei confronti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 febbraio 2022)contro, durante la puntata di Striscia La Notizia. Duro botta e risposta a suon di ‘comunicati social’: “Programma vecchio e per vecchi” Ennesime critiche nei confronti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Eurovision in Italia. Laura Pausini, Mika e Cattelan alla conduzione. Mahmood e Blanco per l’Italia. Achille La… - trash_italiano : ?? Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision 2022! - corsi_gabriele : Quindi, #escita2022, abbiamo: Blanco e Mahmood ???? Achille Lauro???? Emma Muscat ???? Manca solo Tananai ???? Non succed… - bangandblame82 : RT @spinozait: Approfitti di uno Stato più piccolo fingendo che sia il tuo, e tutto per farti sentire in Europa. Ma vergognati, Achille Lau… - NicAlBulgnais : @viperaaspide Anche perché Bowie, come altri, faceva ste robe 50 anni fa. Non c'è nulla di rivoluzionario in quello… -