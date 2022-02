A Verissimo Robert Pattinson si racconta | “Sono molto fiero di Batman”

(Di sabato 26 febbraio 2022)oggi pomeriggio ritorna con l’attore internazionale, protagonista del nuovo film sulla saga del supereroe DC Comics, The, in uscita nelle sale il 3 marzo. L’attore ha rivelato l’entusiasmo con cui ha vissuto le riprese e l’importanza che questo ha avuto nella sua vita.in Thecon Theha realizzato il perfetto connubio a cui ogni interprete aspira, ovvero lavorare su qualcosa che piace profondamente, di cui si è innamorati ed essere pagatibene per farlo. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha dichiarato: “Il mio entusiasmo è a mille!cresciuto guardando, quando ero ...

Pattinson, davanti a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, non ha dato adito alle polemiche scoppiate quando Hollywood lo ha scelto come Uomo-Pipistrello. "Il mio entusiasmo è a mille!"