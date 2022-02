A “Verissimo” Robert Pattinson: dal 3 marzo sarà Batman [VIDEO] (Di sabato 26 febbraio 2022) A vent’anni sapeva che voleva fare l’attore. E nonostante oggi per i personaggi interpretati è spesso sotto le luci della ribalta, racconta di essere una persona timida. Lo era e lo è ancora, aggiunge durante l’intervista concessa ai microfoni di Verissimo. Robert Pattinson, protagonista del The Batman che, il 3 marzo, debutterà al cinema, non … L'articolo A “Verissimo” Robert Pattinson: dal 3 marzo sarà Batman VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 febbraio 2022) A vent’anni sapeva che voleva fare l’attore. E nonostante oggi per i personaggi interpretati è spesso sotto le luci della ribalta, racconta di essere una persona timida. Lo era e lo è ancora, aggiunge durante l’intervista concessa ai microfoni di, protagonista del Theche, il 3, debutterà al cinema, non … L'articolo A “: dal 3proviene da Velvet Gossip.

Advertising

spleendeparis_ : RT @_amantedelcine_: ROBERT PATTINSON QUANTO SEI BELLO #Verissimo - FrancescaRoma41 : RT @Nonmideviparla: Non importa quanti anni hai, se c'è Robert Pattinson in TV, si torna ad avere 13 anni del team Edward #Verissimo https:… - swiftbabe : RT @SlaveforRob: Robert Pattinson’s interview on Verissimo- Part 1 - BlackBlue2307 : RT @PattinsonIta: Intervista di Robert Pattinson a Verissimo per #TheBatman PARTE 6 - barbie_mylena : RT @dilelannister: La faccia di Robert quando hanno nominato Twilight #Verissimo -