A Verissimo arriva Robert Pattinson: anticipazioni di sabato 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) Su Canale 5 a Verissimo arriva l’attore Robert Pattinson, ecco le anticipazioni di sabato 26 febbraio sabato 26 febbraio, per la prima A Verissimo, Robert Pattinson, il protagonista dell’attesissimo The Batman, in uscita nelle sale il 3 marzo: “Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale”. A Silvia Toffanin che gli chiede come sia stato indossare i panni del suo supereroe preferito, l’attore confessa: “Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando – e prosegue ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Su Canale 5 a Verissimol’attore, ecco ledi2626, per la prima, il protagonista dell’attesissimo The Batman, in uscita nelle sale il 3 marzo: “Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale”. A Silvia Toffanin che gli chiede come sia stato indossare i panni del suo supereroe preferito, l’attore confessa: “Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando – e prosegue ...

