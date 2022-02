A Londra il ritorno del Blue Boy (Di domenica 27 febbraio 2022) In un articolo del 1922 sul New York Times si racconta che furono almeno novantamila le persone accorse nelle sale della National Gallery di Londra a rendere omaggio e ad ammirare per un’ultima volta il Blue Boy, il capolavoro forse più famoso di Thomas Gainsborough, prima che attraversasse l’Atlantico per sempre. Fu un evento tanto emozionante quanto traumatico, al punto che l’allora direttore del museo londinese, Sir Charles J. Holmes, non riuscì a trattenersi dallo scrivere sul retro del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 febbraio 2022) In un articolo del 1922 sul New York Times si racconta che furono almeno novantamila le persone accorse nelle sale della National Gallery dia rendere omaggio e ad ammirare per un’ultima volta ilBoy, il capolavoro forse più famoso di Thomas Gainsborough, prima che attraversasse l’Atlantico per sempre. Fu un evento tanto emozionante quanto traumatico, al punto che l’allora direttore del museo londinese, Sir Charles J. Holmes, non riuscì a trattenersi dallo scrivere sul retro del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

