A Firenze si è aperta "Danzainfiera 2022", la rassegna che cerca talenti ed esalta le star internazionali (Di sabato 26 febbraio 2022) Danzainfiera 2022 si è aperta ieri, 25 febbraio per concludersi domani, a Firenze, nella Fortezza da Basso: una tre-giorni di audizioni, stage, lezioni, incontri di formazione, convegni, eventi, gare con momenti di spettacolo e possibilità di aggiornarsi sulle tendenze del momento. Per questa ripartenza molto attesa, dopo un anno di fermo, sono previste tante novità. Lezioni aperte su discipline già conosciute a Dif, ma tanti sono gli impulsi provenienti da tutto il mondo: la Brush Dance irlandese o "danza della scopa", che è figlia del Clog Dancing, i balli Afro Yoruba Yemayà originari di Cuba, la danza polinesiana stile Aparima, danze della Mongolia, del popolo baschiro, ma anche il Flamenco e il Tango Argentino. E ancora danze che nascono dalla fusione di diversi stili – la Martial Dance® che fonde danza e arti ...

