27 febbraio - Torremaggiore (Foggia) - "RACCONTI FUORI SCENA - Il dietro le quinte della musica"

(Di domenica 27 febbraio 2022) Per informazioni: info@edrecords.it Edgardo Caputo (pianista/tastierista/arrangiatore - produttore ...musiche per progetti audiovisivi realizzati dalla RCS QUOTIDIANI (CORRIERESERA/GAZZETTA ...

Advertising

TurgayErdener : Luigi Rossi (Torremaggiore, 1597 circa – Roma, 19 febbraio 1653) è stato un compositore, musicista e maestro di can… - SanSeveroNews : ??Torremaggiore, inaugurata la mostra 'Opere Scelte' di Giuseppe TrentacosteTRENTACOSTE è stato accolto con molto en… -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio Torremaggiore

Torremaggiore.Com Notizie

... scritto e diretto da Edgardo Caputo, che andrà in scena domenica 27, venerdì 4 marzo e domenica 6 marzo 2022 nella sala del consiliare del castello Ducale De Sangro di(FG). "...... decine di tir dalla serata del 22hanno cominciato a manifestare attuando il ... Il fatto è accaduto in mattinata nelle vicinanze dello svincolo per. Secondo alcune testimonianze, ...Quali sono le richieste che formulate al governo centrale? Siamo tre presidi dislocati sul TERRITORIO della Piana, uno é presente all’uscita dell’autostrada di Rosarno, l’altro nell’area portuale, olt ...Si terranno il 28 febbraio e il 2 marzo prossimi, alle ore 17.30, le inaugurazioni delle nuove filiali della BCC San Giovanni Rotondo di Lucera – in piazza Giacomo Matteotti – e Torremaggiore – in pia ...