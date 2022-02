24 Febbraio 2022 – Aiea | preoccupazione per scontri a Chernobyl Ipotesi stop rete interbancaria Swift per Russia sul tavolo Consiglio Ue Italia | definito Decreto Energia contro caro energia

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 26 febbraio 2022) L’agenzia atomica internazionale () ha espressoper l’occupazione da parte delle forze russe dell’impianto nucleare di. “L’sta seguendo la situazione in Ucraina con grandee fa appello per la massima moderazione per evitare ogni azione che possa mettere a rischio le strutture nucleari del Paese“, ha detto il capo dell’agenzia Rafael Grossi sottolineando che la sicurezza nel reattore teatro del drammatico incidente nucleare del 1986 sia garantita a tutti i costi. Le prime unità dei quasi duecentomila soldati che assediavano i confini entrano da tutti i fronti – le zonellate dai separatisti del Donbass a est, la Crimea occupata a sud, la Bieloa nord – e in poche ore piombano con i para’ alle porte di ...