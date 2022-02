Zelensky: “Forse vivo per l’ultima volta”. La Nato schiera 100 aerei (LIVE) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un giorno di combattimenti, almeno 137 vittime. O almeno è questo il bilancio dichiarato da parte ucraina dopo l’offensiva lanciata dalla Russia ieri, giovedì 24 febbraio. Il discorso storico di Putin (leggi qui) ha aperto le ostilità. E l’appello disperato di Zelensky non è riuscito ad evitarlo (leggi qui). La Russia è scesa in campo con bombardamenti mirati sulle postazioni difensive e militari di Kiev. L’aeroporto a pochi passi dalla città è caduto. A Chernobyl si è combattuto a pochi passi dai magazzini di scorie nucleari: il controllo dell’ex centrale nucleare è ora nelle mani di Mosca. Il comandante russo ieri sera ha dichiarato “concluse” le operazioni del primo giorno. Ma dopo una pausa l’attacco è ripreso. I separatisti del Donetsk e quelli di Lehansk sono avanzati nel territorio della regione del Donbass. Poi, durante la notte, sono ripresi i bombardamenti e ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un giorno di combattimenti, almeno 137 vittime. O almeno è questo il bilancio dichiarato da parte ucraina dopo l’offensiva lanciata dalla Russia ieri, giovedì 24 febbraio. Il discorso storico di Putin (leggi qui) ha aperto le ostilità. E l’appello disperato dinon è riuscito ad evitarlo (leggi qui). La Russia è scesa in campo con bombardamenti mirati sulle postazioni difensive e militari di Kiev. L’aeroporto a pochi passi dalla città è caduto. A Chernobyl si è combattuto a pochi passi dai magazzini di scorie nucleari: il controllo dell’ex centrale nucleare è ora nelle mani di Mosca. Il comandante russo ieri sera ha dichiarato “concluse” le operazioni del primo giorno. Ma dopo una pausa l’attacco è ripreso. I separatisti del Donetsk e quelli di Lehansk sono avanzati nel territorio della regione del Donbass. Poi, durante la notte, sono ripresi i bombardamenti e ...

