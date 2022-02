Zelensky | Difendiamo il Paese ma pronto per un cessate il fuoco | Putin all' esercito ucraino | Prendete il potere

(Di sabato 26 febbraio 2022) 25 feb 22:53 Agenzia Moody's: Russia e Ucraina sotto osservazione per downgrade L'agenzia Moody's mette sotto osservazione i rating di Russia e Ucraina per un possibile downgrade. Lo afferma Moody's ...

Lo riferisce Skynews citando un portavoce del presidente e ricordando cheaveva rifiutato in precedenza la proposta di incontrare Vladimir Putin a Minsk. Gli ucraini avevano proposto che l'......- Il presidente ucrainopubblica un video mentre si trova in strada con i suoi fedelissimi, dopo le voci riferite dai media russi che lo davano in fuga. ' Siamo qui. Siamo a Kiev....Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si dice pronto a parlare di cessate il fuoco e pace. In precedenza Zelensky aveva rifiutato la proposta di incontrare Vladimir Putin a Minsk. Gli ucraini ...Il presidente ucraino Volodymyr Zekensky sarebbe pronto a negoziare un cessate il fuoco per la pace. Lo ha reso noto un suo portavoce, spiegando che ...