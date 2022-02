Zelensky contro Draghi | «Non gli ho risposto? Qui c’è la guerra»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) «Oggi alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare l’agenda diper parlare con Marioad un’ora precisa. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo». Con questo tweet pubblicato questa mattina, il presidente dell’Ucraina L'articolo

Advertising

SkyTG24 : Volodymyr #Zelensky, Presidente dell'#Ucraina, ha detto: “Siamo stati lasciati soli a combattere contro la Russia”.… - Rvaticanaitalia : Le sirene di avvertimento hanno risuonato nuovamente a Kiev intorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia). Cittadini nei ri… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict: L'appello di Zelensky: 'Serve coalizione contro la guerra' - Poteristacos : @therealsunrize @ZelenskyyUa No,non funziona così. Inoltre é soprattutto nell'interesse di Zelensky mantenere rappo… - Evarist37285842 : Chi e’ libero da patti NATO o anche uno della NATO tipo Francia faccia qualcosa con l’aviazione e poi tutto il mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelensky contro

ORE 10.12 -la Russia devono essere adottate misure punitive ancora più ampie. A chiederlo è ... Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyrsu Twitter. ORE 9.49 - 'Le forze russe sono ...... ha risposto dichiarando: 'Ci vendicheremole sanzioni dell'Occidente'. Lo ha fatto ... Intanto il Cremlino ha ribadito che 'la Russia continua a riconoscere Volodymyrcome legittimo ...Li ha raggirati con sorriso di cera e malcelato disprezzo, e il dibattito di queste ore sulle sanzioni da applicare all’invasore dell’Ucraina, coi carrarmati ormai in vista della capitale Kiev, e col ...NordEst (Adnkronos) – Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky torna a chiedere alla Russia e al suo presidente Vladimir Putin di negoziare. In nuovo videomessag ...