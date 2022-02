WWE: Possibile feud in vista per Pat McAfee per WrestleMania 38 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la scorsa edizione di WrestleMania, al tavolo di commento di Friday Night Smackdown, assieme a Michael Cole si è stabilmente seduto Pat McAfee, che con il suo modo unico e originale nel commento ha ricevuto molti feedback positivi riguardo al suo ruolo da commentatore. Ma Pat prima di fare il commentatore ha avuto anche un ruolo attivo come wrestler, in quel di NXT, andando in faida con Adam Cole e partecipando anche ad un WarGames Match con il suo team formato da lui, Oney Lorcan, Danny Burch e Pete Dunne che sfidarono ma non riuscirono a sconfiggere l’Undisputed Era al completo. McAfee non sfigurò affatto nei due match fatti, ma anzi le sue prestazioni furono accolte positivamente. Piani per McAfee in vista di WrestleMania 38 Nelle ultime ore si è sparsa la voce che ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la scorsa edizione di, al tavolo di commento di Friday Night Smackdown, assieme a Michael Cole si è stabilmente seduto Pat, che con il suo modo unico e originale nel commento ha ricevuto molti feedback positivi riguardo al suo ruolo da commentatore. Ma Pat prima di fare il commentatore ha avuto anche un ruolo attivo come wrestler, in quel di NXT, andando in faida con Adam Cole e partecipando anche ad un WarGames Match con il suo team formato da lui, Oney Lorcan, Danny Burch e Pete Dunne che sfidarono ma non riuscirono a sconfiggere l’Undisputed Era al completo.non sfigurò affatto nei due match fatti, ma anzi le sue prestazioni furono accolte positivamente. Piani perindi38 Nelle ultime ore si è sparsa la voce che ...

