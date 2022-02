WindTre, nuovi servizi dell’azienda di tlc in Piemonte (Di venerdì 25 febbraio 2022) PINEROLO – WindTre continua ad estendere i servizi in fibra ultraveloce in Piemonte e porta la rete di Open Fiber a Pinerolo, nota cittadina Piemontese ai piedi delle Alpi Cozie. L’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in fibra ultrabroadband e rendere disponibili a tutti i cittadini nuovi servizi innovativi, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH. Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di WindTre, ha commentato: “Da oggi, i cittadini e le imprese di Pinerolo possono usufruire della nostra super fibra FTTH ‘Top Quality Network’, che garantisce qualità della connessione, affidabilità del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) PINEROLO –continua ad estendere iin fibra ultraveloce ine porta la rete di Open Fiber a Pinerolo, nota cittadinase ai piedi delle Alpi Cozie. L’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in fibra ultrabroadband e rendere disponibili a tutti i cittadiniinnovativi, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH. Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di, ha commentato: “Da oggi, i cittadini e le imprese di Pinerolo possono usufruire della nostra super fibra FTTH ‘Top Quality Network’, che garantisce qualità della connessione, affidabilità del ...

Advertising

Lopinionista : WindTre, nuovi servizi dell’azienda di tlc in Piemonte - Lopinionista : Fibra WindTre in Abruzzo, nuovi comuni raggiunti dalla connettività ultraveloce - bitcityit : WindTre: espande i servizi di connettività in Abruzzo: Nuovi comuni raggiunti dalla connettività ultraveloce: Orton… - mondomobileweb : WINDTRE: nuovo spot con nuovi protagonisti dedicato alla rete e il primo mese gratuito -

Ultime Notizie dalla rete : WindTre nuovi Malattie rare, la Lega del Filo d'Oro lancia la campagna #eroiognigiorno ... la Lega del Filo d'Oro sarà impegnata nell'arredare i nuovi spazi del secondo lotto del Centro ... Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali, di 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete ...

Le 7 offerte per telefonia mobile che regalano più Giga a febbraio 2022 Mobile, Tiscali, e altri operatori MVNO, oltre che per i nuovi numeri. Scopri quali sono le ... Offerte mobile WINDTRE Trattandosi di un operatore tradizionale, il costo delle offerte di WINDTRE è ...

Le offerte WindTre mobile di Febbraio 2022 Facile.it Offerte mobile: le 10 offerte con più Giga di Febbraio 2022 Uno degli aspetti che più interessano gli utenti quando cercano la migliore offerta di telefonia mobile è la quantità di Gigabyte inclusi. Oggi infatti utilizziamo il telefono non solo per navigare su ...

Vodafone è di nuovo il miglior operatore mobile in Italia: ecco gli ultimi dati nPerf Vodafone ha registrato la sua quarta vittoria annuale consecutiva, secondo nPerf, posizionandosi in prima posizione fra gli operatori telefonici italiani. Il risultato è stato ottenuto sulla base di 5 ...

... la Lega del Filo d'Oro sarà impegnata nell'arredare ispazi del secondo lotto del Centro ... Vodafone,, Fastweb e Tiscali, di 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete ...Mobile, Tiscali, e altri operatori MVNO, oltre che per inumeri. Scopri quali sono le ... Offerte mobileTrattandosi di un operatore tradizionale, il costo delle offerte diè ...Uno degli aspetti che più interessano gli utenti quando cercano la migliore offerta di telefonia mobile è la quantità di Gigabyte inclusi. Oggi infatti utilizziamo il telefono non solo per navigare su ...Vodafone ha registrato la sua quarta vittoria annuale consecutiva, secondo nPerf, posizionandosi in prima posizione fra gli operatori telefonici italiani. Il risultato è stato ottenuto sulla base di 5 ...