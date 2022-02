Widercat 92 | il catamarano green presentato all’Expo di Dubai

Ultime Notizie dalla rete : Widercat catamarano

Nell'ambito della settimana delle Marche a Expo 2020, ha debuttato in prima assoluta a Dubai il un nuovo Catamarano Widercat 92 da diporto in materiale composito a propulsione ibrida. 92 piedi di lunghezza, entrerà a far parte della produzione in semiserie della Wider di Fano, all'insegna del design, della tecnologia e sostenibilità. Sono le linee guida seguite da Wider nel progettare il nuovo Widercat 92, un catamarano dal Dna green, in materiale composito e a propulsione ibrida.